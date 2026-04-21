Der Vertrag ist unterzeichnet: Mit Blick auf die WM 2030 soll Rafael Márquez die Nationalmannschaft von Mexiko übernehmen. Der derzeitige Co-Trainer bringt auch viel Erfahrung als Spieler mit.
Mexiko-Stadt (dpa) – Nun steht es fest: Nach der Fußball-WM im Sommer wird der ehemalige Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft Rafael Márquez Mexikos neuer Cheftrainer. «Sein Vertrag ist unterzeichnet, der Trainerstab ist zu 80 Prozent komplett», sagte der Sportdirektor des Nationalteams, Duilio Davino, dem TV-Sender Fox Sports.