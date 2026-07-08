Jürgen Klopp ist die Wunschlösung des DFB als neuer Bundestrainer. Für Thomas Müller könnte eine Verpflichtung des Erfolgstrainers auch langfristig gewinnbringend sein.

Frankfurt/Main (dpa) – Thomas Müller sieht bei einer Verpflichtung von Jürgen Klopp als Bundestrainer große Chancen für den deutschen Fußball auch auf langfristige Sicht. «Worum es mir geht, ist, dass wir Strukturen aufbauen. Es wurde in den letzten Jahren nach dem letztmaligen Scheitern schon viel angestoßen, aber es kommt jetzt nicht nur ein neuer Trainer rein, der die Namen auf der Taktiktafel hinschreibt», sagte der Weltmeister von 2014 in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV.

«Wenn es Jürgen wird, ist jemand da, der nicht nur die Erfahrung hat, wie er seine Mannschaft taktisch einstellt. Sondern, der es gewohnt war und auch schon gemacht hat. Wenn du in England Trainer bist, bist du mehr als ein Trainer. In seiner jetzigen Rolle muss er Mannschaften strukturieren und Strukturen in mehreren Teams formen», ergänzte Müller.

Klopp ist der Wunschkandidat des DFB bei der Nachfolge von Julian Nagelsmann. Nach dem WM-Aus des deutschen Teams im Sechzehntelfinale gegen Paraguay war Nagelsmann als Bundestrainer nach großem öffentlichem Druck zurückgetreten.

In den kommenden Tagen soll es Gespräche zwischen Klopp und dem DFB geben. Der frühere Erfolgscoach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool hat seine grundsätzliche Bereitschaft schon erklärt, das Bundestrainer-Amt zu übernehmen.