Haben die Deutschen zu hohe Erwartungen an die Nationalmannschaft? Thomas Müller äußert sich - und zieht einen Vergleich zur WM vor 16 Jahren.

New York (dpa) – Ex-Nationalspieler Thomas Müller wünscht sich mit Blick auf die Chancen der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM eine etwas demütigere Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. «Natürlich haben wir in Deutschland als Fußball-Nation einen gewissen Anspruch», sagte der 36-Jährige bei einer Veranstaltung im German House of Soccer in New York.

Er würde die Herangehensweise aber gern etwas ändern, erklärte Müller. «Man kann jetzt nicht erwarten, dass die Mannschaft von A bis Z in Richtung Titel marschiert. Das ist aber in Deutschland, wenn über die Weltmeisterschaft gesprochen wird, schon oft so ein bisschen der Grundtenor und die Grunderwartungshaltung», erklärte der Weltmeister von 2014.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Außenseiter Curaçao am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto sein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste.

DFB-Team ein «sehr, sehr guter Herausforderer»

«Ich glaube, wir sollten uns erst mal die Chance geben, dass wir in diese K.o.-Phase hineinwachsen, und auch mal die Leistung bewerten, nicht nur das Ergebnis», so Müller. «Wir sollten weniger über das Finale reden, sondern mehr darüber, dass es da einen Weg braucht, und den gehen wir gemeinsam an.»

Grundsätzlich sei die deutsche Mannschaft in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, meinte Müller. Zu den Topfavoriten gehöre sie aber nicht. «Vom Vergleich her sehe ich uns eher in so einem 2010er-Modus, dass wir sehr, sehr gute Herausforderer sind.» Damals wurden die Deutschen WM-Dritter.

Müller, ein früherer Star des FC Bayern München, wurde in dem Fantreff in New York von der Initiative Deutscher Fußball Botschafter ausgezeichnet und von den Besuchern mit lauten Sprechchören gefeiert. Seit August 2025 spielt er für die Vancouver Whitecaps in Kanada.