Fußball-WM-Qualifikation
«Monster» zunächst vertrieben: Italien nah an WM-Comeback
Italien - Nordirland
Sorgte für die Befreiung: Italiens 1:0-Torschütze Sandro Tonali (r)
Jonathan Moscrop. DPA

Italien kann vorerst aufatmen. Nach dem Quali-Erfolg über Nordirland fehlt nur noch ein Sieg für das WM-Ticket im Sommer. Endet jetzt eine peinlich lange Durststrecke? Es gibt Warnungen.

Lesezeit 2 Minuten
Bergamo (dpa) - Sandro Tonali drehte euphorisch jubelnd zur Eckfahne ab, für Trainer Gennaro Gattuso gab es ein Küsschen von Torwart-Legende Gianluigi Buffon. Nach dem mühsamen Auftaktsieg der Italiener in den Qualifikations-Playoffs zur Fußball-WM ist die Erleichterung beim viermaligen Weltmeister groß.

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