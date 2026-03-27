Fußball-WM-Qualifikation «Monster» zunächst vertrieben: Italien nah an WM-Comeback dpa 27.03.2026, 07:45 Uhr

i Sorgte für die Befreiung: Italiens 1:0-Torschütze Sandro Tonali (r) Jonathan Moscrop. DPA

Italien kann vorerst aufatmen. Nach dem Quali-Erfolg über Nordirland fehlt nur noch ein Sieg für das WM-Ticket im Sommer. Endet jetzt eine peinlich lange Durststrecke? Es gibt Warnungen.

Bergamo (dpa) - Sandro Tonali drehte euphorisch jubelnd zur Eckfahne ab, für Trainer Gennaro Gattuso gab es ein Küsschen von Torwart-Legende Gianluigi Buffon. Nach dem mühsamen Auftaktsieg der Italiener in den Qualifikations-Playoffs zur Fußball-WM ist die Erleichterung beim viermaligen Weltmeister groß.







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