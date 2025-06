Herzogenaurach/München (dpa) – Ausgerechnet München. Einen pikanteren Spielort als die Allianz Arena könnte es für Florian Wirtz bei seinem ersten Auftritt nach der Absage an den FC Bayern nicht geben. Doch im Halbfinale der Nations League gegen Portugal sollen den 23-Jährigen weder die Entscheidung gegen einen Transfer zum deutschen Fußball-Rekordmeister noch der immer heißere Millionenpoker von Bayer Leverkusen mit dem FC Liverpool ablenken.

«Als Spieler der Nationalmannschaft ist mir in erster Linie wichtig, dass er für sich eine gute Entscheidung trifft. Unabhängig davon, wo es für ihn hingeht, hoffe ich, dass es der richtige Weg für ihn ist», sagte Kapitän Joshua Kimmich vor dem Start der DFB-Auswahl in das UEFA-Miniturnier am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen.

Wirtz wirkt reifer

Transfer-Störfeuer braucht gerade niemand bei der DFB-Elf. 100, 130, 150 Millionen Euro – bei dieser Ablösesummen-Spirale könnte einem schwindlig werden. Irgendwas hat sich aber gerade verändert beim 22-jährigen Wirtz.

Zuerst war da die Optik mit der schmalen schwarzen Brille, die er bei der Ankunft im Teamquartier in Herzogenaurach trug. Cool und lässig, ja. Aber das Modell machte ihn älter, als er ist. Auch reifer? Vom sonst so scheuen Habitus war wenig zu spüren, da waren sich Beobachter einig.

Entschlüpft da einer gerade der Rolle des jugendlichen Zauberers? Die (Fußball)-Welt steht ihm ja offen. Öffentlich gesprochen hat Wirtz bei DFB-Terminen vor seinen vermutlich letzten Länderspielen als Leverkusen-Profi nicht. Es wurde aber praktisch jeder verfügbare Gesprächspartner zum Ausnahmekönner befragt.

Nagelsmann und die Berater-Funktion

«Als Spieler vom FC Bayern hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er zu uns kommt. Ich weiß, wie es ist, mit ihm zusammenzuspielen», sagte Kimmich. München, das schien doch so gut zu passen. Die «Wusiala»-Vereinigung der Hochbegabten mit Jamal Musiala auf Vereinsebene. München, das passte doch schon mal. Vor fast genau einem Jahr schoss Wirtz beim furiosen 5:1-Auftakt gegen Schottland dort das umjubelte erste Tor der Heim-EM.

Da nun Liverpool der auserkorene Zukunftsort ist, war der derzeit einzige Premier-League-Profi im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Wirtz-Causa besonders gefragt. «Natürlich spreche ich viel mit Flo, und wir haben uns auch ein bisschen darüber ausgetauscht», erzählte Niclas Füllkrug von seiner Rolle als England-Berater.

Der Torjäger hatte auch durch Verletzungen eine schwere erste Saison bei West Ham United. Wirtz, da ist sich Füllkrug sicher, müsste Anlaufschwierigkeiten auf der Insel nicht befürchten: «Egal, wo er hingeht, er wird dort sehr gut funktionieren. Wenn es Liverpool werden sollte, dann bin ich mir sicher, dass er diese Mannschaft sicherlich nach vorne bringen wird.»

Bundestrainer Nagelsmann geht es vor allem darum, dass sich Wirtz selbst weiter nach vorne bringt auf seinem Karriereweg zum Weltstar. In einem Jahr soll Wirtz die Nationalmannschaft mit zum WM-Sieg führen. Länderspiel Nummer 30 gegen Portugal ist auf diesem Weg nur ein Zwischenschritt.

«Ich versuche, aus Nationaltrainersicht zu sagen, was ich für wichtig erachte. Und das ist, dass er spielt und dass er von der Tragweite her eine ähnliche Rolle spielt, wie er es auch in Leverkusen macht. Nur dann glaube ich, dass er sich in die Richtung weiterentwickelt, in die er sich entwickeln kann», sagte Nagelsmann zu seiner Berater-Funktion.

Der Bundestrainer fordert Entwicklung

Wichtig war dem Bundestrainer, festzuhalten: Er war nicht pro oder kontra FC Bayern. Aber dennoch könnte ein Nagelsmann-Argument auch für Wirtz wichtig gewesen sein. «Er ist noch jung. Und er muss diese Nachhaltigkeit haben. Und da ist es wichtig, dass er einen Club hat, wo er auch eine wichtige sportliche Rolle hat, aber vielleicht auch eine Rolle über das Sportliche hinaus bekommt, als Führungsspieler irgendwann», sagte Nagelsmann.

München wäre möglicherweise der bequemere Ort gewesen. Liverpool hatte aber angeblich kurzfristig bessere sportliche Argumente, präsentiert durch Trainer Arne Slot. Mittelfristig wird sich Wirtz dort auf andere Art behaupten müssen, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache. Sein kongenialer DFB-Partner Musiala hat im Streben nach Weltstar-Status den Vorteil, fließend Englisch zu sprechen.

Einer, der erst die Heimat verlassen musste, um den großen Durchbruch zu schaffen, sieht Wirtz auch auf dem richtigen Weg. «Sich im Ausland durchzusetzen, ist immer etwas schwieriger. Aber mit seiner Qualität, Spieler in Szene zu setzen, intelligente Pässe zu spielen, wird er auch ein entscheidender Spieler bei Liverpool werden», sagte der frühere DFB-Manager Oliver Bierhoff, der sein großes Fußballer-Glück einst in Italien fand.