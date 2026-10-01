Ob Mika Baur das selbst schon weiß? Der Glasgow-Profi ist der 1000. Nationalspieler für Deutschland. Die vielen Debüts unter Jürgen Klopp sorgen dafür, dass die Marke bereits in München erreicht wird.

München (dpa) – Mika Baur ist der 1000. Nationalspieler in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Der 22-Jährige kam beim Nations-League-Spiel gegen Serbien zu seinem Debüt. Der Profi von Celtic Glasgow wurde bei der Partie in der Münchner Arena in der 77. Minute für Tom Bischof eingewechselt.

Schon vorher durfte der Kölner Saïd El Mala als Nummer 999 in der im Jahr 1908 begonnenen deutschen Länderspielgeschichte erstmals für die A-Nationalmannschaft auflaufen. In drei Spielen unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp ist Baur der neunte Debütant.