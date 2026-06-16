Im Trikot mit Söckchen
Mexikanische Ente macht WM-Karriere
WM 2026 - Mexiko
Nicht mehr nur ein heimlicher WM-Star: Merlin, die mexikanische Ente.
Marco Ugarte. DPA

Mit Trikot und Söckchen watschelt Ente Merlin durch Mexiko-Stadt – und wird zu einem Star der WM.

Lesezeit 1 Minute

Mexiko-Stadt (dpa) – Eine weiße Ente im mexikanischen Dress mit farblich passenden Söckchen ist in Mexiko-Stadt inzwischen ein kleiner Star dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und auch über den Ort des Eröffnungsspiels hinaus hat Merlin schon Bekanntheit erlangt. «Unsere Ente hat für uns etwas Magisches», sagte Besitzerin Karla Ivette stolz dem Sender ESPN. Daher der Name: Merlin, der Zauberer.

Und so verzaubert Merlin mit seinem Trikot die Menschen in den Straßen von Mexiko-Stadt, wenn er sehr entspannt und quakend über Zebrastreifen oder inmitten der Fanmassen umher watschelt. So war es nach dem Auftaktsieg von «El Tri» gegen Südafrika (2:0) zu beobachten.

ESPN zufolge erlangten auch schon Merlins Vorgängerinnen Bruna und Waffle Berühmtheit. So bekannt wie der neue Edelfan der Mexikaner wurden sie aber nicht.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-228918/1

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