Per Mertesacker übernimmt ab 2027 beim DFB die Verantwortung für Nationalteams und Akademie. Was ihn an der neuen Aufgabe besonders motiviert.

Frankfurt/Main (dpa) – Ex-Weltmeister Per Mertesacker will seinen künftigen Job als Sport-Geschäftsführer beim DFB mit größtmöglicher Leidenschaft angehen. «Ich brenne darauf, gemeinsam mit vielen großartigen Menschen den deutschen Fußball in die Zukunft zu führen», schrieb der 41-Jährige bei Instagram. Weltmeister-Teamkollege Toni Kroos antwortete auf die Nachricht mit den Worten: «Viel Glück Langer.»

Mertesacker wird zum 1. Januar 2027 die Nachfolge des scheidenden Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig antreten. Er verantwortet dann die Bereiche Nationalteams und Akademie. Diese Personalie wurde im Zuge der Vorstellung von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer vom Deutschen Fußball-Bund öffentlich gemacht.

«Wenn ich nun die Chance bekomme, ab 2027 Verantwortung beim DFB zu übernehmen, dann erfüllt mich das mit großer Demut», schrieb Mertesacker. Der frühere Innenverteidiger wolle «den deutschen Fußball und vor allem den Nachwuchs» weiterentwickeln, das sei «eine riesige Aufgabe und genau das ist meine Motivation».