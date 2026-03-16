Sportpolitik Menschenrechtlerin: USA nicht der richtige WM-Gastgeber dpa 16.03.2026, 17:19 Uhr

i Donald Trump (l) und die Fußball-WM: längst ein politisches Thema. (Archivbild) Jacquelyn Martin. DPA

Human Rights Watch sieht die USA als problematischen WM-Gastgeber. Direktorin Worden stellt Forderungen an die FIFA - und spricht in einem Interview auch über Irans Fußballerinnen.

Teheran (dpa) – Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat große Bedenken wegen der Austragung der Fußball-WM in den USA. Das Land sei «nicht der richtige Gastgeber in einer Zeit, wo die Rechte von Arbeiter, Sportler, Fans und Communitys, die die WM erst möglich machen, eingeschränkt werden», sagte Direktorin Minky Worden in einem Interview im Deutschlandfunk.







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