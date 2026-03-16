Sportpolitik
Menschenrechtlerin: USA nicht der richtige WM-Gastgeber
Donald Trump und Gianni Infantino
Donald Trump (l) und die Fußball-WM: längst ein politisches Thema. (Archivbild)
Jacquelyn Martin. DPA

Human Rights Watch sieht die USA als problematischen WM-Gastgeber. Direktorin Worden stellt Forderungen an die FIFA - und spricht in einem Interview auch über Irans Fußballerinnen.

Lesezeit 2 Minuten
Teheran (dpa) – Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat große Bedenken wegen der Austragung der Fußball-WM in den USA. Das Land sei «nicht der richtige Gastgeber in einer Zeit, wo die Rechte von Arbeiter, Sportler, Fans und Communitys, die die WM erst möglich machen, eingeschränkt werden», sagte Direktorin Minky Worden in einem Interview im Deutschlandfunk.

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren