Fußball-Weltmeisterschaft
Mehr als 300 Fake-Portale für WM-Tickets entdeckt
WM-Tickets USA
Vorsicht, Falle: Nicht jedes WM-Ticketportal verkauft auch gültige WM-Tickets. (Archivbild)
Maximilian Haupt. DPA

Gefälschte WM-Tickets im Netz: Wer auf falsche Portale hereinfällt, kann schnell viel Geld verlieren.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Wer für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko Tickets kaufen will, kann schnell ins Visier von Internet-Betrügern geraten. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hat die Cyberabwehr-Plattform Silent Push über 300 täuschend echt nachgebildete WM-Ticketportale identifiziert.

Der US-Inlandsgeheimdienst FBI warnte bereits Ende Mai vor möglichen Betrugsmaschen und empfahl Fans, die Internetseite des Weltverbands FIFA direkt aufzurufen statt den Weg über Suchergebnisse oder gesponserte Anzeigen zu gehen.

Nach FBI-Angaben betrugen die bis dahin gemeldeten Schäden mehrere Hundert bis zu mehrere Tausend Dollar pro Fall. Vor allem gefälschte Angebote für Tickets und Hospitality-Pakete seien dafür ursächlich.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-241795/1

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