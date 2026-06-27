2024 gewinnen Granit Xhaka und Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen das Double. In England könnte der Schweizer Nationalspieler erneut mit dem spanischen Coach zusammenarbeiten.

San Diego (dpa) – Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Chelsea und damit einer Wiedervereinigung mit seinem früheren Leverkusener Coach Xabi Alonso. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem einstigen Fußball-Spitzenverein aus der englischen Premier League über einen Wechsel mündlich einig sein.

Xhaka steht seit einem Jahr bei Aufsteiger AFC Sunderland unter Vertrag und ist dort sofort Kapitän geworden. Der gebürtige Baseler hat dort noch bis zum Sommer 2028 einen Vertrag. Der «Tages-Anzeiger» in der Schweiz schreibt von einer möglichen Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro.

In London würde Xhaka auf Xabi Alonso treffen. Der Schweizer war von 2023 bis 2025 der Taktgeber im Mittelfeld von Bayer Leverkusen, das damals von dem Spanier trainiert wurde. 2024 gewannen sie ungeschlagen das Double. Den FC Chelsea soll Xabi Alonso wieder zu einstiger Größe führen. In der vergangenen Saison wurden die Londoner in der Premier League nur Zehnte.