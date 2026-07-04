Um den Schweizer Nationalmannschafts-Kapitän Granit Xhaka gab es Gerüchte, nach denen er vom AFC Sunderland zum FC Chelsea wechseln wolle. Nun beendete er laut Medien die Spekulationen.

Vancouver (dpa) – Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka bleibt laut Medienberichten beim AFC Sunderland und wird nicht zum FC Chelsea und damit zu seinem früheren Leverkusener Coach Xabi Alonso wechseln. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler solle dem AFC Sunderland die Zusage gegeben haben, weiter für den Premier-League-Club zu spielen, meldete «The Athletic». Auch Sky Sports in England berichtete, dass Xhaka in Sunderland bleibe.

Xhaka steht seit einem Jahr bei Aufsteiger AFC Sunderland unter Vertrag und wurde sofort Kapitän. Der gebürtige Baseler hat dort noch bis zum Sommer 2028 einen Vertrag. Anders als der FC Chelsea spielt Sunderland in der kommenden Saison im Europapokal.

Aktuell steht Xhaka mit der Schweizer Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Viertelfinale. Dort trifft das Team am Dienstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Vancouver auf Kolumbien.