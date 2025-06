Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart fordert offenbar eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für Nick Woltemade, nachdem Medien in dieser Woche über eine Einigung des Stürmers mit dem Rekordmeister FC Bayern München spekuliert hatten. Nach Informationen des «Kicker» seien die Verantwortlichen der Schwaben erst bei dieser Summe bereit, «sich überhaupt an den Verhandlungstisch zu setzen». Auch die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» berichten über den dreistelligen Millionenbetrag.

Vorstellungen angeblich weit auseinander

Kurz vor dem Endspiel der U21-Nationalmannschaft heute Abend (21.00 Uhr/Sat.1) in Bratislava gegen England hatten Medien berichtet, dass die Bayern großes Interesse an dem Torjäger haben sollen. Demnach könne sich auch Woltemade nach einer starken Saison einen Wechsel vorstellen. Allerdings sollen die Münchner mit einer Ablösesumme in Höhe von nur 50 Millionen Euro kalkuliert haben.

Der fast zwei Meter große Angreifer sagte vor dem EM-Finale zu den Transfergerüchten lediglich: «Es gibt immer Sachen, die um einen herum sind, das betrifft nicht nur mich, sondern auch andere Spieler.»

Woltemade war in der vergangenen Sommertransferphase von Werder Bremen zum VfB gekommen. Der 23-Jährige wurde zunächst nicht in den Champions-League-Kader berufen, drehte aber anschließend auf und kam in 33 Pflichtspielen auf 17 Treffer und drei Vorlagen. In Stuttgart steht er ohne Ausstiegsklausel noch bis Juni 2028 unter Vertrag. Auch in der A-Nationalmannschaft kam er zuletzt schon zum Einsatz.