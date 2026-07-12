2010 scheiterte Uruguay um Luis Suárez, Edinson Cavani oder Diego Forlán erst im WM-Halbfinale. Einer der Stars von damals soll nun die Nachfolge von Marcelo Bielsa antreten - zumindest vorerst.

Montevideo (dpa) – Das uruguayische Fußball-Idol Diego Forlán soll vorerst die Nationalmannschaft seines Heimatlandes trainieren. Der frühere Topstürmer von Atlético Madrid oder Manchester United soll zunächst bis März die Nachfolge von Marcelo Bielsa übernehmen, der die «Celeste» nach dem blamablen Aus in der WM-Vorrunde verlässt. Dies berichtete unter anderem die spanische Zeitung «Marca» und zitierte auch Verbandspräsident Ignacio Alonso.

Anschließend soll über die weitere Besetzung des Postens entschieden werden. In Personalunion soll Forlán (47) auch die U20-Nationalmannschaft Uruguays betreuen. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Der ehemalige Stürmer gehörte 2010 zu jener Mannschaft, die bei der WM in Südafrika bis ins Halbfinale kam und dort gegen die Niederlande verlor. Im Spiel um Platz drei unterlagen Forlán, Luis Suárez & Co. Deutschland mit 2:3. Forlán, der im Turnierverlauf fünfmal traf, wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.