Frankreich will mit geballter Offensivkraft nach dem dritten WM-Titel greifen. Einen Newcomer gibt es. Auch zwei Bayern-Stars sind dabei.

Berlin (dpa) – Angeführt von den Offensivstars Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise will Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den Titelkampf eingreifen. Neben dem Münchner Olise steht auch sein Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano im 26 Spieler umfassenden Aufgebot von Nationaltrainer Didier Deschamps.

Größere Überraschungen blieben bei der TV-Präsentation Deschamps, der nach dieser WM als Nationaltrainer aufhört, aus. Einziger Neuling in der Équipe Tricolore ist Robin Risser. Deschamps belohnte den Torhüter von RC Lens, der kürzlich zum besten Keeper in der französischen Ligue 1 gewählt wurde, für seine starken Saisonleistungen.

«Weltmeisterschaft, Teil 3. Ein unglaublicher Stolz, erneut die Gelegenheit zu haben, mein Land im größten aller Wettbewerbe zu vertreten. Wir werden versuchen, euch stolz zu machen», schrieb Real Madrids Stürmerstar Mbappé auf X. Mitfavorit Frankreich will nach 1998 und 2018 seinen dritten WM-Titel holen.

Deschamps setzt auf Offensivpower

Deschamps reist mit drei Torhütern, neun Verteidigern, fünf Mittelfeldspielern und neun Stürmern zur Weltmeisterschaft. Vor allem in der Offensive haben die Franzosen mit dem aufstrebenden Désiré Doué, Rayan Cherki und Maghnes Akliouche weitere Hochkaräter dabei. Derweil blieb der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani, der bei der vergangenen WM gut gespielt hatte, außen vor.

Die WM-Endrunde findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Frankreich trifft in der Gruppe I auf Norwegen, Senegal und Irak.