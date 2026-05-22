Köln (dpa) – Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit großem Unverständnis auf die WM-Nominierung von Leroy Sané reagiert. «Sané performt nicht so, dass er diese Einladung verdient hat», übte Matthäus in einem Interview bei RTL/ntv heftige Kritik an der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Er sei eigentlich ein Fan von Sané, so Matthäus, und kenne den Offensivspieler von Galatasaray Istanbul auch persönlich sehr gut. «Aber er hat – da muss ich ehrlich sein – über das ganze Jahr hinweg nicht so performt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn Julian Nagelsmann sagt, man geht nach Leistung und Einsatzminuten, dann ist das eine Überraschung», sagte der Weltmeister von 1990. Ähnlich äußerte sich Matthäus auch bei «Bild Live».

Matthäus hätte El Mala mitgenommen

Statt des 30 Jahre alten Sané hätte Matthäus lieber Bundesliga-Jungstar Saïd El Mala vom 1. FC Köln bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im DFB-Trikot erlebt. «Bei Galatasaray ist er nicht mal Stammspieler und das sollte dann nicht reichen für die deutsche Nationalmannschaft. Da hätte ich lieber El Mala gesehen, der eine Riesensaison gespielt hat», sagte der 65-Jährige.

Der 19-jährige El Mala, der von Nagelsmann nicht berücksichtigt wurde, habe in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit «viele Tore und Assists gemacht. So etwas brauchen wir bei einer WM. Jemanden, der sich mit Geschwindigkeit und Körpersprache durchsetzt. Deswegen hätte ich ihm den Vorzug vor Sané gegeben. El Malas Leistung war – auf das ganze Jahr gesehen – wesentlich besser als die von Sané», befand Matthäus.

Generell räumt er der deutschen Mannschaft bei dem Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli aber gute Chancen ein. «Wir können Weltmeister werden», sagte Matthäus und appellierte an die 26 WM-Fahrer: «Es kommt auf Zusammenhalt, Leidenschaft, Verständnis und Geschlossenheit an. Es gilt, eine Mannschaft zu finden. Eine Mannschaft, die für ihr Land alles gibt für die Farben Schwarz-Rot-Gold.»