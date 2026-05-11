Lothar Matthäus vermisst mehr Präsenz von Bundestrainer Nagelsmann in den Stadien. Warum ihm der persönliche Kontakt zu den Spielern besonders wichtig erscheint.

Berlin (dpa) – Lothar Matthäus würde sich häufigere Stadionbesuche von Fußball-Nationaltrainer Julian Nagelsmann wünschen. «Ich habe schon andere Bundestrainer gesehen, die häufiger im Stadion sind. Julian ist nicht so regelmäßig am Samstag im Stadion, wie es vielleicht möglich wäre», sagte Matthäus im Fußball-Talk Sky90. Man könne sich auch mal Freitagabend und Samstag ein Spiel anschauen.

Nagelsmann sei aber auch nicht alleine im Trainerstab und vielleicht sei es heute auf mehreren Schultern verteilt, meinte der 65-Jährige. Dennoch war es für Matthäus in seiner Zeit als bulgarischer und ungarischer Nationalcoach «am Wochenende meine Pflicht, zwei, drei Spiele von meinen Nationalspielern zu sehen», so der deutsche Rekordnationalspieler.

«Meiner Meinung nach kannst du schon präsent sein im Stadion, wie es die Zeit hergibt. Ab und zu wünscht man sich vielleicht am Wochenende auch als Spieler, dass er sich interessiert dafür und live die Spiele sieht und nicht was zugetragen bekommt», meinte Matthäus. Er habe es als Spieler «gern gehabt, wenn ein Franz Beckenbauer, ein Berti Vogts mich im Stadion live gesehen hat».