Lothar Matthäus sieht unter Jürgen Klopp ein von Vertrauen geprägtes Klima im DFB-Team. Vor der Premiere des neuen Bundestrainers äußert sich der Rekordnationalspieler auch zum XXL-Kader.

München (dpa) – Unter Bundestrainer Jürgen Klopp wird nach Ansicht von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus «alles besser». Der Nachfolger von Julian Nagelsmann feiert mit der deutschen Nationalmannschaft an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in den Niederlanden seine Premiere an der Seitenlinie.

Matthäus hat erkannt, dass nun das Klima stimme und von Vertrauen geprägt sei, wie er in seiner Sky-Kolumne schrieb. «Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so, aber Vertrauen ist wichtig. Die Spieler müssen wissen, wo sie stehen, die Vereine wollen wissen, was mit ihren Spielern passiert.»

Die Debütanten in Klopps nominiertem XXL-Kader für die Spiele in Amsterdam sowie gegen Serbien und zweimal Griechenland «werden kein Problem haben, sich zurechtzufinden», meinte Matthäus. Er erwartet, dass der neue Cheftrainer «auf den meisten Positionen zunächst Spieler einsetzt, die schon Erfahrungen in solchen Partien und in einem Hexenkessel wie in Amsterdam gemacht haben».