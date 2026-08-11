Was macht Julian Nagelsmann nach dem Aus als Bundestrainer? Lothar Matthäus glaubt, dass ihm die Türen bei den deutschen Spitzenvereinen vorerst verschlossen bleiben. Er sieht eine andere Lösung.

Berlin (dpa) – Nach Meinung von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sollte sich Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann lieber im Ausland nach der nächsten Aufgabe umschauen. «Ich glaube nicht, dass Nagelsmann so schnell einen Top-Job in Deutschland bekommt», schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky: «Hier steht er unter größerer Beobachtung als im Ausland.»

Matthäus betonte: «Niemand will ihm persönlich was Böses, auch ich nicht. Aber er hat in der jüngsten Vergangenheit zu empfindlich auf Kritik reagiert und war teilweise sehr eingeschnappt.» Das könnte sich hierzulande als Bumerang herausstellen. «Im Profifußball gibt es Kritik, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder kein attraktiver Fußball gespielt wird», schrieb der frühere Bayern-Profi: «Bei Julian war beides der Fall.»

Nagelsmann hatte sich nach dem frühen WM-Aus mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf eine Trennung geeinigt, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 datiert war. Als sein Nachfolger wurde Jürgen Klopp verpflichtet.