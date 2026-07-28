Lothar Matthäus sieht Joshua Kimmich als zentrale Figur im DFB-Team des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Warum er ihn nicht auf der rechten Abwehrseite, sondern als «Quarterback» sieht.

München (dpa) – Lothar Matthäus sieht Kapitän Joshua Kimmich beim Neuaufbau der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Rolle des «Quarterbacks». «Wenn Klopp weiterhin auf ihn baut, bin ich überzeugt davon, dass er ihn nicht als rechten Verteidiger sieht. Du brauchst einen Kimmich in der Zentrale», schrieb der Rekordnationalspieler in einer Sky-Kolumne. Kimmich könne führen, das habe er bei Bayern München über Jahre gezeigt.

«Beim FC Bayern ist er seit vielen Jahren der „Quarterback“ – auch bei der Nationalmannschaft, wenn er auf dieser Position gespielt hat», sagte der 65 Jahre alte TV-Experte. Diese Führung habe ihm während der WM im DFB-Team gefehlt, weil auf Kimmich im Zentrum verzichtet worden sei. Bei der Weltmeisterschaft wurde der Bayern-Profi vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann vorwiegend als rechter Verteidiger eingesetzt. Die DFB-Elf war bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Sechzehntelfinale Ende Juni gegen Paraguay im Elfmeterschießen gescheitert.