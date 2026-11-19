Spanien, Belgien, Norwegen. Die Auswahl der möglichen Gegner im Viertelfinale der Nations League ist für die Fußball-Nationalmannschaft prominent. Welchen Kracher hätten Sie gerne, Herr Klopp?

Nyon (dpa) - Den Blick über den Genfer See auf das spektakuläre Alpenpanorama lässt Jürgen Klopp sausen. Weltmeister Spanien, Belgien oder Erling Haalands Turbo-Norweger? Der Bundestrainer nimmt das Angebot der UEFA gerne an und schaut lieber aus dem Büro am DFB-Campus in Frankfurt digital zu, wenn in Nyon im herrlichen Ambiente der K.-o.-Gegner für die Fußball-Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League bestimmt wird.

«Der nächste Gegner wird schwer, das kann ich schon mal sagen», referierte der Bundestrainer kurz nach dem historischen 5:0-Torfestival gegen die Niederlande. Freitag, 12.00 Uhr. Dann wird Klopp auf seinem Bürostuhl erfahren, gegen wen es für ihn mit dem DFB-Team Ende März 2027 weitergeht.

Den Termin hatte Klopp noch im Oranje-Rausch nicht so recht auf dem Zettel. «Auslosung? Diese Woche noch? Wo ist die denn?», fragte er auf dem Berliner Medienpodium. Seine Pressesprecherin Franziska Wülle konnte die Wissenslücke sofort stopfen. «Mal gucken, welchen Kracher wir da kriegen», entfuhr es Klopp.

Lose auch schon fürs Halbfinale

Die ziemlich kompakte Auslosung mit dem portugiesischen Ex-Europameister Adrien Silva als Losfee dauert laut UEFA-Protokoll nur wenige Minuten, sie bestimmt aber schon den weiteren Weg 2027 für den Bundestrainer. Es werden auch gleich als Platzhalter die möglichen Halbfinalpaarungen beim Final Four im Juni ermittelt. So weit denkt Klopp aber noch nicht.

«Wir sind Gruppenerster, was cool ist», hatte der Bundestrainer über das Abschneiden in der Gruppenphase gesagt. Einen großen sportlichen Vorteil bringt der Spitzenrang aber für die Fortsetzung des Wettbewerbs im Alles-oder-Nichts-Modus nicht. Als Gruppenzweiter wären die möglichen Gegner Frankreich, England oder Portugal gewesen - auch alle absolut top.

Spanien ist trotz der jüngsten Niederlage gegen England (2:3) das Nonplusultra des Weltfußballs. Aber, Vorsicht. Belgien und Norwegen waren bei der WM auch im Viertelfinale, scheiterten dort nur knapp.

Die möglichen Gegner und die deutsche Bilanz:

Spanien: Der stolze Weltmeister nur Gruppenzweiter. Das ist ein kleiner Unfall in der spanischen Erfolgsstory. An den Iberern haben sich in den vergangenen Jahrzehnten schon Klopps Vorgänger Joachim Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann als Bundestrainer abgearbeitet.

Der letzte deutsche Pflichtspielsieg ist sage und schreibe 38 Jahre her. Bei der EM 1988 gab es ein 2:0 in der Gruppenphase - Doppeltorschütze Rudi Völler. Schmerzlich in Erinnerung seitdem: Finalniederlage bei der EM 2008, Halbfinalniederlage bei der WM 2010, ein 0:6 in der Nations League 2020 und natürlich das 1:2 nach Verlängerung im Viertelfinale der Heim-EM 2024.

Belgien: Die deutsche Bilanz gegen Belgien ist ungleich besser als die gegen Spanien. Alle acht Pflichtspiele seit 1934 wurden gewonnen. Noch im Sommer bewiesen die Roten Teufel aber, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Als einziges Team gelang ihnen gegen den späteren Weltmeister Spanien beim 1:2 im Viertelfinale ein Tor.

Kevin de Bruyne ist auch mit 35 Jahren unverändert die Führungsfigur der Belgier, führte auch beim 4:1 gegen Italien, das das Viertelfinal-Ticket brachte, Regie. In Deutschland am bekanntesten: Trainer Mark van Bommel, der nach der WM übernahm.

Norwegen: Adidas-Boss Björn Gulden konnte sich diesen kleinen Spaß beim Abschiedsevent des Ausrüsters für die DFB-Elf nicht verkneifen. «Vergesst nicht: Im Moment ist Norwegen besser», sagte der Norweger. Da hatte Gulden Recht und Unrecht zugleich.

Natürlich stürmten die Skandinavier mit ihren begeistert rudernden Fans und Haaland als Naturphänomen und Lichtgestalt bei der WM bis ins Viertelfinale. Natürlich ist der Fußball euphorisch und imposant. Aber die Qualifikation für die K.-o.-Runde gelang nur durch einen Last-Minute-Elfer von Haaland gegen Dänemark. Da war auch Glück dabei.