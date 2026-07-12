Jayden Adams spielte vor wenigen Wochen noch für Südafrika bei der Fußball-WM. Nun ist er tot. Seine Partnerin trauert.

Kapstadt (dpa) – Nach dem plötzlichen Tod des südafrikanischen Fußball-Nationalspielers Jayden Adams hat sich seine Partnerin mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. «Es gibt keine Worte für den Schmerz, den ich empfinde», erklärte Aqueelah Chloe Adendorf in einem Beitrag auf Instagram.

«Ruhe in Frieden, meine Liebe. Danke für jede Erinnerung, jedes Lachen, jede Umarmung und jeden Augenblick, den wir geteilt haben», schrieb sie. «Du bist nicht nur die Liebe meines Lebens gewesen, sondern auch mein größter Unterstützer und mein bester Freund.»

Adams ist aus bislang ungeklärter Ursache im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Nach Angaben der BBC hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet, nachdem die Leiche des Fußball-Profis am Samstagmorgen in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt entdeckt wurde. Nur wenige Wochen zuvor war der Mittelfeldspieler des südafrikanischen Clubs Mamelodi Sundowns noch bei der WM in Nordamerika im Einsatz gewesen. Er stand für Südafrika in allen drei Vorrundenspielen auf dem Platz.

Nach Bekanntwerden des Todes von Adams hatten zahlreiche Politiker und Wegbegleiter aus Südafrika sowie Vereine aus aller Welt ihr Beileid bekundet. Auch FIFA-Boss Gianni Infantino kondolierte. Adendorf bedankte sich für die Anteilnahme: «Vielen Dank für eure liebevollen Beileidsbekundungen und Botschaften der Unterstützung. Sie bedeuten mir und Allaïa sehr viel in dieser schwierigen Zeit.» Allaïa ist die gemeinsame Tochter des Paares.