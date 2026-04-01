Wer bei der Fußball-WM live dabei sein will, muss schnell sein. Nach den Playoff-Spielen startet die FIFA nun die letzte Verkaufsphase. Fragen und Antworten zu den Themen Kosten, Visum und Sicherheit.

Berlin (dpa) - Das Feld der 48 WM-Teilnehmer steht, jetzt gibt es die letzte Chance auf Tickets. Zweieinhalb Monate vor dem Anpfiff der größten Fußball-WM der Geschichte bringt der Weltverband FIFA zum wohl letzten Mal Tickets auf den Markt. Für Fans gibt es noch einmal die Chance, das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada live im Stadion zu erleben. Doch das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage laut FIFA enorm, und die Kritik an den Preisen hält an. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet wichtige Fragen.

Um wie viel Uhr startet der Verkauf?

Die Last-Minute-Verkaufsphase ist nach aktuellem Stand die letzte Chance auf WM-Tickets und startet heute um 17.00 Uhr. Nach dem Motto «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst» kann jeder mit einem FIFA-Konto Eintrittskarten für das Turnier auf www.fifa.com/tickets erwerben. «Fans sehen sofort, für welche Spiele und Kategorien Tickets verfügbar sind, können ihre Plätze auswählen, den Kauf abschließen und erhalten nach erfolgter Zahlung eine Bestätigung», teilte der Weltverband mit. Personen, die in früheren Verkaufsphasen Tickets erworben haben, sehen ab heute, welche Plätze ihnen zugeteilt wurden.

Wie viele Karten stehen noch zum Verkauf?

Darüber hat der Weltverband bislang nicht informiert. Die FIFA ist aber zuversichtlich, den Zuschauerrekord von der WM 1994 in den USA zu brechen. Damals strömten nach Verbandsangaben insgesamt 3,5 Millionen Fans in die Stadien. Und schließlich gab es auch bei keiner der vorherigen Weltmeisterschaften mehr Spiele als dieses Mal mit 104. «Allein während der Verkaufsphase mit Zufallsziehung sind mehr als 500 Millionen Bestellungen eingegangen», hieß es. Es gibt keine genauen Angaben darüber, wie viele Tickets insgesamt bislang verkauft wurden.

Warum gibt es Kritik an den Preisen?

Zu welchen Preisen die Restkarten verkauft werden, wurde nicht kommuniziert. Schon vorherige Woche hatten die europäische Verbraucherorganisation Euroconsumers und Football Supporters Europe bei der Europäischen Kommission Beschwerde gegen den Weltverband wegen hoher WM-Ticketpreise eingelegt. Die FIFA missbrauche ihre Monopol-Stellung, um Fans überhöhte Preise und unfaire Bedingungen aufzuzwingen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Ticket-Preise sind im Vergleich zur WM in Katar deutlich gestiegen. Und: Auf dem Zweitmarkt, auf dem die FIFA jeweils 15 Prozent von Käufer und Verkäufer kassiert, explodieren die Preise mitunter.

Was sagt die FIFA zu der Kritik?

Nach der anhaltenden Kritik hatte der Weltverband bereits Mitte Dezember 2025 ein Sonderkontingent von Eintrittskarten für 60 Dollar eingeführt. Allerdings gelten die günstigeren Preise nur für eine geringe Anzahl von Karten. Zuletzt betonte die FIFA, dass sie die Einnahmen reinvestiere, «um das Wachstum des Fußballs – Männer, Frauen und Jugendliche – in den 211 Mitgliedsverbänden weltweit zu fördern». Bei den Ticketverkäufen setzt die FIFA auf ein variables Modell: Der Preis kann sich je nach Nachfrage ändern.

Ist das Ticket gleichzeitig eine Einreisegenehmigung?

Spieltickets gewähren keine Einreise in die Gastgeberländer. Deutsche Staatsangehörige, die zu touristischen Zwecken einreisen, brauchen kein Visum. Für den Trip nach Kanada oder die USA muss vorab allerdings eine elektronische Reisegenehmigung beantragt werden. Für den Aufenthalt in Kanada kostet das sogenannte eTA sieben kanadische Dollar pro Person. Die ESTA-Gebühr für die USA-Reise beträgt 40 US-Dollar pro Person.

Wie steht's um die Sicherheit?

Über einen Monat nach dem Tod eines mächtigen Drogenbosses hat sich die Sicherheitslage in Mexiko und den drei Gastgeberstädten Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara wieder normalisiert. Präsidentin Claudia Sheinbaum gab eine Sicherheitsgarantie für die WM ab. Mehr als 100.000 Soldaten, Polizisten und private Sicherheitskräfte sowie Drohnen und Militärflugzeuge sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

In den USA stellt die Haushaltssperre die Austragungsorte vor erhebliche Herausforderungen. Lokale Verantwortliche warnten zuletzt, dass unter Umständen nicht ausreichend Sicherheitspersonal bereitgestellt werden könne, sollten die finanziellen Mittel nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Warum dürfen sich auch Fans ohne Tickets freuen?

Wer zu Hause bleibt, kann sich auch in der Nacht auf Public Viewing mit Tausenden Fans freuen, denn das Bundeskabinett hat die nötigen Ausnahmen von den normalerweise geltenden Lärmschutzregeln beschlossen. Damit werden öffentliche Übertragungen von Spielen auch nach 22.00 Uhr möglich - falls die Länder im Bundesrat auch noch zustimmen. Davon ist aber auszugehen.

Als Nachtzeit gilt in Deutschland der Zeitraum von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Die vier häufigsten Anstoßzeiten sind 21.00 Uhr (19 Spiele), 3.00 Uhr (11 Spiele), 22.00 Uhr (10 Spiele) und Mitternacht (9 Spiele).

Wann werden die deutschen Spiele angepfiffen?

Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen WM-Debütant Curaçao (19.00 Uhr MESZ) ins Turnier. Weiter geht es am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste (22.00 Uhr MESZ) in Toronto. Das Gruppenfinale gegen Ecuador (22.00 Uhr MESZ) steigt am 25. Juni in East Rutherford bei New York. Bundestrainer Julian Nagelsmann will seinen WM-Kader am 12. Mai bekanntgeben. Seit der WM 2022 liegt die Kadergrenze bei 26 Spielern.