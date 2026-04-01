Fußball La grande tristezza - Italien trauert nach WM-Aus dpa 01.04.2026, 08:15 Uhr

i Italiens Fußball liegt nach dem Playoff-Aus am Boden - so wie hier Pio Esposito. Fabio Ferrari. DPA

Jetzt also Bosnien. Zum dritten Mal in Folge scheitert Italien in der Quali für eine Weltmeisterschaft. Die große Fußballnation liegt am Boden - welche Konsequenzen gibt es?

Rom/Zenica (dpa) - Am Tag nach dem erneuten Scheitern herrscht von Südtirol bis Sizilien überall la grande tristezza: die große Trauer. In Italiens Cafés gibt es unter regenverhangenem Himmel beim morgendlichen Cappuccino nur ein Thema: Wie konnte die Squadra Azzurra das alles entscheidende Playoff-Spiel in Bosnien-Herzegowina vergeigen und zum dritten Mal hintereinander die Fußball-WM verpassen?







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