«Im Idealfall machen wir fünf»: Mit einer kühnen und nicht ernst gemeinten Vorhersage liegt Bundestrainer Jürgen Klopp genau richtig. Fans staunen also nicht nur über die Gala gegen die Niederlande.

Berlin (dpa) – «Im Idealfall machen wir fünf»: Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit einer hellseherischen Aussage vor der 5:0-Gala des DFB-Teams gegen die Niederlande für einen Netz-Hit gesorgt. «Wir haben ein gutes Gefühl, aber wissen tun wir es nicht. Und im Idealfall machen wir fünf», sagte Klopp vor dem Spiel im ARD-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger grinsend zu einer möglichen Torausbeute, bevor er nachschob: «Wird schwer genug, eins zu machen.» Am Ende wurden es tatsächlich fünf.

Als Klopp nach dem Spiel auf seine kühne Prognose angesprochen wurde, reagierte er in der derselben Interview-Runde auf den Sedlaczek-Zuruf «So, was sagen Sie jetzt? Sie haben es geahnt» dann nur etwas verlegen grinsend mit einem «Ja, ja, ja».

Unter dem von der ARD-«Sportschau» geposteten Video gab es in Sozialen Medien auf Instagram und TikTok reichlich Lob für den Bundestrainer. Fans kommentierten darin begeistert den Auftritt des Klopp-Teams und zeigten sich auch verblüfft über die Wahrsagerqualitäten des 59-Jährigen. Natürlich durfte auch der Wunsch nicht fehlen, Klopp möge doch bitte die nächsten Lottozahlen vorhersagen.