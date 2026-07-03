Für Christoph Kramer und Per Mertesacker ist das Aus von Julian Nagelsmann folgerichtig. Warum die Weltmeister von 2014 einen Neuanfang beim DFB mit Jürgen Klopp für richtig halten.

Berlin (dpa) – Die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Kramer und Per Mertesacker halten das schnelle Aus von Julian Nagelsmann als Bundestrainer für richtig. «Ich glaube, es gab keine andere Möglichkeit, als dass Julian Nagelsmann den Weg räumen muss», sagte TV-Experte Kramer beim ZDF. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe schnell und richtig entschieden, sagte auch Mertesacker im ZDF-Studio.

Ein Neustart beim DFB sei mit der Stimmung im Land nach dem enttäuschenden Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay mit Nagelsmann schwer vorstellbar gewesen. «Jeder Neuanfang braucht vor allen Dingen Euphorie», sagte Kramer. «Und ich glaube nicht, dass man diese in dieser Konstellation noch mal hätte hervorrufen können.»

Mit Blick auf einen möglichen Nachfolger für Nagelsmann sprachen sich die beiden Weltmeister von 2014 für Jürgen Klopp aus. «Ich glaube, der DFB weiß genau, es kann nur über Jürgen Klopp gehen und da fokussieren sie sich jetzt drauf», sagte Mertesacker. «Und ich glaube, das ist der richtige Weg.»

Klopp kenne aus seiner bisherigen Trainerkarriere die Situation, aus Mannschaften ihr Potenzial herauszuholen. «Ich kann mir vorstellen, dass er mit einer jungen Mannschaft mit einem Neuanfang wieder richtig was entfachen kann», sagte Mertesacker. Der DFB hatte beim Aus von Nagelsmann direkt verkündet, das Gespräch mit Klopp als Nachfolger auf dem Trainerposten zu suchen.