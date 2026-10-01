Jürgen Klopp feiert seinen ersten Sieg als Bundestrainer. Beim 2:0 gegen Serbien sieht er sich in seiner Fußball-Philosophie bestätigt.

München (dpa) – Der erste Sieg in seiner Amtszeit hat Bundestrainer Jürgen Klopp schwer begeistert. «Das kommt in mein Archiv. Damit machen wir jetzt ein Video», schwärmte der 59-Jährige nach dem 2:0-Erfolg der Nationalmannschaft in der Nations League gegen Serbien. Klopp sah sich auch in seiner Fußball-Philosophie bestätigt, nachdem es beim 1:1 in den Niederlanden und beim 0:1 gegen Griechenland noch nicht für Siege gereicht hatte. «Das Gegenpressing ist heute durch die Decke gegangen», lobte Klopp.

Die Leistung gegen die Serben in München müsse nun die Messlatte für die DFB-Auswahl sein. «Das ist das, was wir spielen wollen», bekräftigte der Bundestrainer, warnte aber auch: «Wir wollen jetzt nicht durchdrehen.»

Mertesacker: «Das war der Startschuss jetzt»

Angetan zeigte sich auch der künftige DFB-Geschäftsführer Per Mertesacker, der die Nationalmannschaft ein letztes Mal als ZDF-Experte bewertete. «Es ist schon so ein kleiner Befreiungsschlag», sagte der frühere Weltmeister mit Blick auf die ersten leichten Zweifel in der Öffentlichkeit an Klopps Mission. «Für ihn persönlich war es auch wichtig, im dritten Spiel mit einem Sieg zu starten. Ich glaube, das war der Startschuss jetzt», fügte Mertesacker hinzu.