Die Fußball-WM wartet in diesem Jahr mit einem Rekord-Teilnehmerfeld auf. Ein Blick in die Kader verrät weitere interessante Details.

Zürich (dpa) – Die erste Fußball-WM mit 48 Teams sorgt für eine Rekordzahl der teilnehmenden Spieler. Insgesamt wurden 1.248 Profis für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. 891 Akteure erleben ihre WM-Premiere.

Dagegen ist ein prominentes Trio bereits zum sechsten Mal bei einer Endrunde dabei: die ehemaligen Weltfußballer Lionel Messi (Argentinien) und Cristiano Ronaldo (Portugal) sowie Mexikos Torwartlegende Guillermo Ochoa.

Ältester Spieler ist der Schotte Craig Gordon mit 43 Jahren. Der Youngster des Turniers kommt mit dem 17 Jahre alten Gilberto Mora aus Mexiko. Insgesamt 22 Spieler sind zu Turnierbeginn am 11. Juni unter 20, sieben Profis schon 40 oder älter. Dazu zählt auch Deutschlands Rekord-Nationaltorhüter Manuel Neuer.

Ghana hat den erfahrensten WM-Trainer

Erfahrenster Trainer ist der Portugiese Carlos Queiroz, der erst als zweiter Fußball-Lehrer nach Bora Milotinovic (1986-2002) zum fünften Mal nacheinander bei einer WM dabei ist. Nach den Teilnahmen mit Portugal (2010) und Iran (2014, 2018, 2022) betreut Queiroz dieses Mal das Nationalteam aus Ghana.

Ausschließlich mit Legionären treten gleich sechs Mannschaften bei der WM an. Kap Verde, DR Kongo, Curaçao, Senegal, Uruguay und die Elfenbeinküste setzen ausnahmslos auf Spieler, die in ausländischen Ligen ihr Geld verdienen. Ganz anders sieht es bei Katar und Saudi-Arabien aus. Von den 26 WM-Fahrern spielen jeweils 25 im eigenen Land.