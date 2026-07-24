Manche Trainer stehen im Dreireiher an der Seitenlinie, andere in Trainingskluft. Was hat sich Jürgen Klopp für seine Zukunft als Bundestrainer kleidungstechnisch überlegt?

Frankfurt/Main (dpa) – Jürgen Klopp will nicht nur fußballtaktisch offen in seinen neuen Job als Bundestrainer gehen – auch über den eigenen Style an der Seitenlinie sei er sich noch nicht sicher. Auf die Frage, ob er künftig in Anzug auf der Trainerbank sitzen werde, antwortete der 59-Jährige bei seiner Vorstellung in Frankfurt: «Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.»

Eine Variante könne er aber schon ausschließen: «Anzug mit Krawatte auf keinen Fall – das andere wird man sehen.» Der DFB-Hoffnungsträger räumte ein, dass er älter geworden sei. «Mal gucken, was wir finden. Trainingsanzug ist auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich, das ist auch ein bisschen her eigentlich.» Als Trainer etwa von Mainz 05 und Borussia Dortmund hatte man Klopp bei Spielen in der Bundesliga früher noch in Trainingsklamotten gesehen.

Bei Red Bull neu eingekleidet

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann erinnerte nun daran, dass er sich in jüngster Zeit als Fußball-Chef von Red Bull auch outfittechnisch etwas vom Trainingsplatz entfernt habe. «Ich hatte die Gelegenheit, mich die letzten zwei Jahre neu einzukleiden für mein neues Leben. Ich habe das Gefühl, das passt eher in die nächste Aufgabe als das davor – als Ballonseide.»