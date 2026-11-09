Für den Bundestrainer steht bei seinem zweiten Länderspiel-Turn viel auf dem Spiel. Geht's schief, steigt Deutschland ab. Ein Slogan soll Identifikation stiften. Der Kapitän verlangt vor allem eines.

Herzogenaurach (dpa) - Als die schwarzen Minibusse mit Kapitän Joshua Kimmich und Rückkehrer Niclas Füllkrug zum letzten Lehrgang der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach vorfuhren, war der Bundestrainer schon mit seinem Programm der Emotionen beschäftigt. Für Abschiedsschmerz vom geschätzten Teamquartier hat Jürgen Klopp schlicht keine Zeit.

Ein Ticket für die K.-o.-Runde der Nations League oder ein historischer Abstiegskrimi? Für Klopp steht zum Abschluss der Gruppenphase der Nationenliga mit dem Geisterspiel in Serbien und dem Kracher gegen die Niederlande viel auf dem Spiel. «Viele Spieler haben eine gute Phase, in der sie sich befinden. Wir fühlen uns gut aufgestellt», versicherte der Bundestrainer.

Klopps Leitspruch für ein Wir-Gefühl

«Für Dich. Für Uns. Für Deutschland.» Im Bungalow-Komplex auf dem Adidas-Gelände erwartete die DFB-Stars auf der Video-Leinwand in Übergröße das von Klopp mit konzipierte neue Logo samt Leitspruch. Der 59-Jährige will damit für ein unschlagbares Wir-Gefühl sorgen.

«Ich wusste nicht, wie es sich anfühlt, wenn man einen Adler auf der Brust hat. Außer, keine Ahnung, einen Vogel. Aber das Abzeichen, das war mir nicht bewusst. Und das hat was mit mir gemacht», erzählte Klopp jüngst gewohnt launig, als er bei einer DFB-Trainertagung sein Konzept darstellte.

Eine große Dosis Zusammengehörigkeitsgefühl bekommt nun der auf 24 Spieler reduzierte A-Kader samt des Teenager-Neulings Wael Mohya (17). Nur wenige Stunden nach der Ankunft in Franken wollte der Bundestrainer die erste Ansprache vor dem Team halten. «Ich kenne mich lange genug, dass ich nicht müde werde, das einzufordern», kündigte Klopp an.

«Für Dich. Für uns. Für Deutschland», das ist für den Bundestrainer kein - neudeutsch gesagt - «Claim». Kein aufgezwungenes Motto, wie sie die DFB-Elf in der Spätphase der Ära des einstigen Direktors Oliver Bierhoff übergestülpt bekam. Klopp will diesen Leitsatz unbedingt leben. Bei seinem Energielevel heißt das: 100 Prozent.

Das ist für ihn ein wesentlicher Baustein zum Erfolg. Denn der Bundestrainer hat recht schnell erkannt, was er noch als TV-Experte bei der verkorksten WM im Sommer vermutet hatte.

Die sportliche Lücke zu den Top-Nationen Spanien, Frankreich und England ist groß. So groß, dass sie in der Vierjahres-Spanne zwischen zwei Weltmeisterschaften realistisch nicht zu schließen ist. «Es muss wichtiger sein, wie wir spielen, als wer spielt», beschreibt Klopp seine Schlussfolgerung.

Klopp will aktive Nationalspieler

Der Slogan im Dreiklang erinnert an den Mitmachtag bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Mai zum Geburtstag des Grundgesetzes. «Für dich. Für uns. Für alle», hieß es da im Berliner Schloss Bellevue. «Aktive Bürger» wünschte sich das Staatsoberhaupt. Aktive Nationalspieler wünscht sich Klopp und erhofft sich eine «Art Symbolik». In Liverpool haben sie dafür das legendäre Schild «This is Anfield» im Spielertunnel. Solche Details findet Klopp super.

Der Bundestrainer wird sein DFB-Motiv mit dem goldenen Adler und den vier Weltmeistersternen in der Kabine vor jedem Spiel aufhängen lassen. Beliebige Umkleideräume sollen eine Art Heimstatt werden. «Ich möchte, dass jedes Stadion in Deutschland unser Stadion ist», forderte er.

Klopp ist im DFB-Amt noch ein Symboltrainer. Aber er muss natürlich schnell zu einem Ergebnistrainer werden. Sonst sind alle Sprüche doch nur Phrasen. «Was ich mir vor allem Wünsche, dass wir Spiele gewinnen», sagte Kapitän Kimmich in einem auf YouTube publizierten Sponsoren-Video.

Die Personalie Kimmich ist einer der spannenden der letzten Länderspielwoche des Jahres. Klopp muss beweisen, dass sich seine Wertschätzung für den 31-Jährigen auch in Einsatzzeiten - also Bedeutung auf dem Platz - widerspiegelt. Sonst zerbröselt Kimmichs Führungsstatus extern und intern.

Und Nebengeräusche braucht Klopp nicht. Weder die neue Diskussion um den umstrittenen religiösen Torjubel des Dortmunders Felix Nmecha, noch die durch Bayern-Patron Uli Hoeneß losgetretenen Zweifel an Jamal Musiala, der wegen seiner Verletzung im DFB-Tross fehlt, sollen die Vorbereitung in Franken stören. Eine Entscheidung hat Klopp schon getroffen: Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins im Tor. Jonas Urbig und Alexander Nübel bleiben Herausforderer.

«Gehirnwäsche» im Training und Siegzwang fürs Viertelfinale

In Serbien und gegen Oranje herrscht Siegzwang. Bei drei Punkten Rückstand auf die Konkurrenz aus den Niederlanden und Griechenland für einen der beiden Viertelfinal-Plätze in der Gruppe würden zwei weitere Unentschieden das sichere Aus bedeuten - und womöglich eine Zitterpartie in der Abstiegs-Relegation Richtung B-Liga zur Folge haben.

Drei Trainingstage sind vor der Partie am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad beim letzten Aufenthalt in Franken vor dem Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike angesetzt. Seit 2021 trainierte die DFB-Elf regelmäßig hier. Und Training hält Klopp für essenziell.

Sein Spielsystem des Heavy-Metall-Fußballs ist ein Mantra. Dass in der Bundesliga Manndeckung praktiziert wird, findet Klopp ziemlich doof. Schon im September habe man nur «drei Tage Zeit für eine Gehirnwäsche» gehabt. Zum Glück hätten alle schnell kapiert: «Immer, wenn der Adler auf die Brust kommt, spielen wir anders», sagte Klopp.