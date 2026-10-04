Kein Sieg, aber ein Bundestrainer, der sein Lächeln nicht verloren hat: Jürgen Klopp hat wenig zu meckern nach dem 0:0 in Griechenland - und blickt voller Zuversicht nach vorn.

Thessaloniki (dpa) – Jürgen Klopp war trotz des erneut verpassten Sieges gegen Griechenland «sehr zufrieden» mit der Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft. «Die Jungs haben ein unglaubliches Fußballspiel gemacht, das in allen Bereichen top war, richtig top war», sagte der Bundestrainer nach dem 0:0 gegen Griechenland in Thessaloniki beim übertragenden Sender RTL.

Sein Kapitän Florian Wirtz habe «wieder ein überragendes Spiel gemacht», schwärmte Klopp. Insgesamt habe 90 Prozent «herausragend» funktioniert – ein Tor gelang dem überlegenen deutschen Team aber nicht. «So ab der 60. sind wir ein bisschen unruhiger geworden, da waren die Abläufe nicht mehr so klar», sagte der 59-Jährige aber auch.

Seine DFB-Auswahl hatte das Hinspiel vor einer Woche in Augsburg mit 0:1 verloren. Klopp kommt bei seinem Vier-Spiele-Start in der Nations League nur auf fünf Punkte und rangiert in Gruppe 2 auf Platz drei hinter den Niederlanden und Griechenland. Das würde nicht zum Einzug ins Viertelfinale reichen.

«Sehr, sehr angetan von der Mannschaft»

«Ich bin sehr, sehr angetan von der Mannschaft und der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Das hat mich tendenziell eher überrascht, als ich enttäuscht bin», ergänzte Klopp. «Wir wollten was verändern und was anschieben, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Wenn wir kollektiv so verteidigen, wie wir es heute getan haben, dann können die Jungs kicken.»