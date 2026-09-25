Es wird wieder ernst für die deutsche U21 im Kampf um das EM-Ticket. Der Kapitän ist nur ein Spiel dabei. Dagegen darf sich der zur Nummer 1 gekürte Torhüter auf drei Partien freuen.

Riga (dpa) – Die deutsche U21 wird die entscheidenden Qualifikationsspiele auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft mit Mio Backhaus im Tor bestreiten. «Klar ist, dass Mio für diese Länderspielphase die Nummer 1 ist. Es kann auch gut sein, dass er alle drei Spiele spielt. Ich weiß es aber noch nicht genau», sagte Trainer Antonio Di Salvo am Tag vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Riga gegen Lettland.

Der Freiburger ist nicht nur aufgrund seiner Leistungen für das Tor gesetzt, sondern auch, weil der Stuttgarter Dennis Seimen ausfällt. Seimen hatte im Sommer eine Muskelverletzung erlitten und muss seitdem pausieren.

«Ganz wichtiges Zeichen»

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ist Tabellenführer in der Gruppe F und hat die Qualifikation für die EM vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien selbst in der Hand. Bei drei Siegen in Lettland, am Mittwoch in Malta und am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien ist man sicher als Gruppensieger qualifiziert.

Gegen Lettland kann Di Salvo auch auf Kapitän Tom Bischof setzen, für den es danach zur A-Nationalmannschaft und Bundestrainer Jürgen Klopp geht. «Das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen an die Mannschaft und für die Wichtigkeit dieser Spiele, auch wenn Tom dann hoch zur A-Nationalmannschaft geht», sagte der Nationalcoach.

Klopp-Lob als Verpflichtung

Bischof freut sich auf die Länderspielphase mit gleich zwei Teams. «Beide Rollen tun mir einfach mal an erster Stelle sehr gut, weil hier kann ich brutale Verantwortung übernehmen», sagte der 21-Jährige. «Das muss ich aber oben auch, da bin ich kein anderer Mensch.»

Klopp hatte die Qualitäten von Bischof bei der Nominierung hervorgehoben. «Ich freue mich natürlich einfach über das Kompliment und über die Worte, die er über mich gefunden hat», sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern. «Und genau das will ich ihm dann einfach beweisen und eine geile Woche hinlegen.»