Die XXL-WM 2026 ist für Jürgen Klinsmann wie ein Marathon: Warum Fokussierung und Durchhaltevermögen für die deutsche Nationalmannschaft entscheidend sein könnten.

Berlin (dpa) – Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann wünscht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der XXL-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko ganz viel «positives Karma» und Durchhaltevermögen. «Ich wünsche mir, dass wir der Mannschaft so viele positive Gedanken und Unterstützung wie möglich geben, damit sie dieses Abenteuer angeht», sagte der 61-Jährige im Podcast «Spielmacher» von «360Media».

Er hoffe, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann positiv in die WM hineingeht, «egal, was auf der Welt momentan passiert». «Ich sage immer, du kreierst ein schlechtes Karma, dann bekommst du schlechtes Karma. So war es mit Russland und Katar», sagte der frühere Bundesligacoach des FC Bayern München in Bezug auf die beiden vorherigen Weltmeisterschaften.

Klinsmann sieht WM als Marathon

«Die Mannschaft muss sich auf das fokussieren, was sie machen kann. Der Julian wird sich auf das fokussieren, was er machen kann. Das ist die Vorbereitung, eine Top-Vorbereitung», sagte Klinsmann weiter. Er hoffe auf einen guten Start der DFB-Auswahl in die WM. «Und dann sei bereit auf einen Marathon mit fünfeinhalb Wochen, dass du am Endspiel ganz am Schluss noch mit dabei bist», rät Klinsmann. «Das ist eine Kunst.»

Klinsmann selbst wurde 1990 als Spieler Weltmeister. Als Trainer nahm er an zwei Endrunden teil: 2006 bei der Heim-WM in Deutschland als Bundestrainer und acht Jahre später in Brasilien mit den USA. Damals kürte sich sein Ex-Assistent Joachim Löw mit dem DFB-Team zum Weltmeister.