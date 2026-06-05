Das WM-Debüt von Bayern-Jungstar Karl scheint stark gefährdet. Der 18-Jährige verletzt sich im Abschlusstraining vor der Turnier-Generalprobe. Er muss ins Krankenhaus. Gibt es den Ausfall-Schock?

Chicago (dpa) - Das WM-Debüt von Jungstar Lennart Karl ist in Gefahr. Der 18 Jahre alte Offensivspieler vom FC Bayern München verletzte sich beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) in Chicago gegen Mitgastgeber USA. «Wir müssen schauen für das Turnier», sagte Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann spürbar betroffen. «Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.»

Sie müssten nun mit Karl ins Krankenhaus. «Er muss jetzt selber erstmal die Situation verarbeiten, wir auch», sagte Nagelsmann. «Und dafür brauchen wir eine Diagnose», fügte der Bundestrainer an. Dann werde man schauen, ob jemand nachnominiert werden müsse oder nicht, erklärte Nagelsmann weiter. Weitere Verletzungsdetails gab Nagelsmann nicht.

Junger WM-Hoffnungsträger

Er bat vielmehr um Ruhe für den jungen Spieler, der zwar erst drei Länderspiele für die DFB-Elf bestritt, aber trotzdem als absoluter WM-Hoffnungsträger gilt. Gegen Finnland (4:0) hatte Karl am vergangenen Sonntag in Mainz erstmals in der Startelf gestanden und im offensiven Mittelfeld einen überzeugenden Auftritt gezeigt.

Bis einen Tag vor dem DFB-Auftaktspiel am 14. Juni gegen Curacao darf Nagelsmann verletzte Feldspieler in seinem Kader laut der FIFA-Statuten ersetzen. Infrage käme zum Beispiel Said El Mala (19) vom 1. FC Köln, der zu den WM-Kandidaten des Bundestrainers gezählt hatte, aber keine Berücksichtigung bei der Nominierung fand. Oder der Stuttgarter Chris Führich. In Serge Gnabry hatte bereits ein Profi des FC Bayern wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen.