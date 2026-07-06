Hunderte Fans haben der paraguayischen Nationalmannschaft bei ihrer Heimkehr einen Jubelempfang bereitet. Trotz des WM-Ausscheidens gegen Frankreich überwiegt der Stolz bei den Deutschland-Bezwingern.

Asunción (dpa) – Trotz des Ausscheidens im WM-Achtelfinale gegen Frankreich haben Hunderte Fans Paraguays Fußball-Nationalmannschaft bei der Rückkehr in der Hauptstadt Asunción gefeiert. Die Südamerikaner hatten im Sechszehntelfinale überraschend Deutschland ausgeschaltet.

Unter den Anwesenden, die bei niedrigen Temperaturen im südlichen Winter mehrere Stunden auf ihre Helden am internationalen Flughafen gewartet hatten, befand sich auch Paraguays Präsident Santiago Peña. Der Staatschef sprach gegenüber der Zeitung «ABC Color» von «großem Stolz» und hob die «unüberwindbare Abwehr» seiner Nationalmannschaft hervor.

«Wäre dieser Strafstoß nicht gegeben worden, hätten sie kein Tor gegen uns erzielt. Wir wären wahrscheinlich in die Verlängerung gegangen, hätten die 120 Minuten zu Ende gespielt – und Orlando Gill hätte im Elfmeterschießen erneut gehalten», sagte der Staatschef. Der paraguayische Torwart Gill hatte gegen Deutschland zwei Elfmeter pariert. Im Spiel gegen Frankreich war er aber machtlos bei dem Strafstoß von Kylian Mbappé, durch den die Franzosen mit 1:0 siegten.