Fußball Italiens Triple-Scheitern perfekt - WM-Aus in Bosnien dpa 31.03.2026, 23:37 Uhr

i Kean bejubelt Italiens Führungstor. Armin Durgut. DPA

Schweden, Nordmazedonien, Bosnien: Italien schafft es wieder nicht zur Fußball-WM. Nach einem frühen Platzverweis scheitert der viermalige Weltmeister auf dramatische Weise.

Zenica (dpa) - Das Triple des Scheiterns ist perfekt: Der viermalige Weltmeister Italien hat sich erneut nicht für die Fußball-WM qualifiziert und muss im Sommer beim XXL-Turnier in Nordamerika zuschauen. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso verlor trotz Führung mit 1:4 (1:1, 1:1, 1:0) nach Elfmeterschießen in Bosnien-Herzegowina.







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