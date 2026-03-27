Fußball-WM-Qualifikation Italien nach Playoff-Sieg: Vorerst von «Monstern» befreit dpa 27.03.2026, 07:45 Uhr

i Sorgte für die Befreiung: Italiens 1:0-Torschütze Sandro Tonali (r) Jonathan Moscrop. DPA

Italien kann vorerst aufatmen. Nach dem Quali-Erfolg über Nordirland fehlt nur noch ein Sieg für das WM-Ticket im Sommer.

Bergamo (dpa) – Nach Italiens mühsamem Auftaktsieg in den Qualifikations-Playoffs zur Fußball-WM ist die Erleichterung beim viermaligen Weltmeister groß. «Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen, wenn du zurückdenkst an das, was Italien in den letzten Jahren passiert ist», sagte Mittelfeldspieler Sandro Tonali nach dem 2:0 (0:0) gegen Nordirland.







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