Die italienische Fußballnationalmannschaft hält dem Druck in der ersten Playoff-Runde der WM-Quali stand. Dänemark spielt sich in einen Rausch. Türkei kann sich auf Arda Güler verlassen.
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Bergamo (dpa) - Nach zuletzt zwei verpassten Weltmeisterschaften in Folge hat Italien die Chance auf eine Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gewahrt. Den Grundstein dafür legte die Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso in der ersten Playoff-Runde mit einem hart erkämpften 2:0-Heimerfolg in Bergamo gegen Nordirland.