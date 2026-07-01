Atlanta (dpa) – Der nach dem deutschen WM-Aus als Nachfolger von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelte Jürgen Klopp will den Fokus auf das weitere Turnier richten. «Man hätte sagen können, jetzt sind wir raus und jetzt macht es gar keinen Spaß mehr. So ist es nicht. Davon muss man sich jetzt ein bisschen frei machen. Da muss man jetzt einfach sagen: gut, da muss man sich irgendwann anders drum kümmern», sagte Klopp vor dem Sechzehntelfinale zwischen England und der DR Kongo bei MagentaTV.

Der Star-Trainer, der seit Januar 2025 als Global Head of Soccer für Red Bull tätig ist, ergänzte: «Aber dieses Turnier findet immer noch statt. Es sind nach wie vor immer noch tolle Fußballmannschaften dabei und die gucken wir uns jetzt an.» Die Stimmung, die er überall erlebe, sei wirklich gut. Auch, dass mit Mexiko, Kanada und den USA noch alle drei Gastgeberländer dabei seien, tue dem Turnier gut, betonte der 59-Jährige, der während der WM als TV-Experte tätig ist.