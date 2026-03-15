Luftraumsperrungen und fehlende Visa erschweren dem irakischen Team die Teilnahme an der WM-Qualifikation. Nun scheinen Lösungen gefunden - und die Mannschaft will pünktlich spielen.
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Bagdad (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft des Iraks drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Playoff-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der deutschen Nacht zum 1.