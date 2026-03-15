Naher Osten Iraks Fußballer wollen zu WM-Playoffspiel antreten dpa 15.03.2026, 10:53 Uhr

i Bangen um ihre Teilnahme an den WM-Playoffs: Mohanad Ali und Iraks Trainer Graham Arnold. (Archivbild) Hadi Mizban. DPA

Luftraumsperrungen und fehlende Visa erschweren dem irakischen Team die Teilnahme an der WM-Qualifikation. Nun scheinen Lösungen gefunden - und die Mannschaft will pünktlich spielen.

Bagdad (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft des Iraks drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Playoff-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der deutschen Nacht zum 1.







Artikel teilen

Artikel teilen