Fußball
Inklusive Schreckmoment: Zwayer überzeugt bei WM-Debüt
WM 2026 - USA - Australien
Musste in der Schlussphase behandelt werden: Felix Zwayer.
Lindsey Wasson. DPA

Felix Zwayer meistert sein erstes WM-Spiel souverän – trotz Behandlungspause in der Nachspielzeit. Experte Patrick Ittrich lobt: «Eine hervorragende Leistung.»

Lesezeit 1 Minute

Seattle (dpa) – Nach einer überzeugenden Leistung ist Felix Zwayers WM-Debüt als Schiedsrichter mit einem Schreckmoment zu Ende gegangen. In der Nachspielzeit der Partie zwischen Gastgeber USA und Australien (2:0) musste der einzige deutsche Unparteiische bei diesem Turnier an der Wade behandelt werden. Nachdem Katia Garcia, die vierte Offizielle, Zwayer Magnesium in Form eines Getränks gereicht hatte, konnte der 45-Jährige seine Premiere zu Ende bringen.

Insgesamt strahlte Zwayer Ruhe aus und leistete sich nach Einschätzung von Experte Patrick Ittrich keine erkennbaren Fehler – auch nicht in einer etwas hektischeren Schlussphase. «Eine hervorragende Leistung», sagte er bei Magenta TV. «Er hat viel laufenlassen, gute Gelbe Karten gegeben, das war wirklich top.»

Ittrich äußerte zudem die Hoffnung, dass sich Zwayer nicht schwerer verletzt habe und im weiteren Turnierverlauf erneut zum Einsatz kommen könne.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-252488/1

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