Noch ist Julian Nagelsmann nach der erneuten WM-Blamage Fußball-Bundestrainer. Trotzdem wird weiter über mögliche Nachfolger debattiert. Für Mats Hummels kommt ein weiterer Star-Coach in Betracht.

Berlin (dpa) – Ex-Weltmeister Mats Hummels kann sich neben Jürgen Klopp auch Pep Guardiola als möglichen neuen Fußball-Bundestrainer und Nachfolger von Julian Nagelsmann vorstellen. Angesprochen auf beide Namen sagte der frühere Nationalspieler als Experte bei MagentaTV: «Ich glaube, dass sowohl Pep Guardiola als auch Jürgen Klopp überall hinpassen – jede Vereinsmannschaft, jede Nationalmannschaft. Die beiden besten Trainer des vergangenen Jahrzehnts, der letzten 17, 18 Jahre in meinen Augen weltweit. Deswegen könnte ich mir beide sehr gut vorstellen.»

Hummels machte indes keinen Hehl daraus, dass er seinen früheren Vereinstrainer bei Borussia Dortmund favorisieren würde. «Es ist schon eine Vorstellung, die mir sehr gut gefällt, die eine Mannschaft nochmal komplett auf eine Spur bringt, wo es vor allem um das Gewinnen geht – nur um das Gewinnen, das ist das Wichtigste», sagte der 37 Jahre alte Ex-Profi.

Hummels: Unter Klopp geht es nur ums Gewinnen

«Da geht es nicht darum, dass jeder es so gemütlich hat, wie es geht. Sondern alle müssen knallhart arbeiten für die Mannschaft und die Erfolge. Er könnte ein Land auch nochmal komplett hinter sich vereinigen. Das hat er schon drin», sagte der Weltmeister von 2014 weiter.

Nach dem überraschenden Aus bereits im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach Elfmeterschießen hagelte es vor allem an Nagelsmann heftige Kritik. Obwohl der Bundestrainer noch einen Vertrag bis 2028 hat, wird beim DFB aktuell auch über eine vorzeitige Trennung diskutiert. Insbesondere der frühere BVB- und Liverpool-Coach Klopp gilt als aussichtsreicher Nachfolgekandidat.