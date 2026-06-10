Nach dem letzten Sieg einer DFB-Auswahl bei der Fußball-Weltmeisterschaft sang Helene Fischer auf der Berliner Fanmeile ihren Hit «Atemlos».

Berlin (dpa) – Schlagersängerin Helene Fischer könnte sich vorstellen, bei einem Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft wieder auf einer Fanmeile aufzutreten. «Wenn sich das zeitlich ausgeht, auf jeden Fall. Ja», sagte die 41-Jährige im Interview der «Bild» kurz vor dem Start ihrer Tour in Dresden auf die Frage, ob sie bei einem WM-Sieg wieder auf die Fanmeile kommen würde.

Kleines Problem: In Berlin wird es diesmal auf der Straße des 17. Juni im Herzen der Hauptstadt anders als bei vorherigen Turnieren keine große Fußball-Party geben. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gab es keinen Antrag eines privaten Betreibers für eine solche Fanmeile.

Fischer sagte weiter, sie drücke der Elf von Trainer Julian Nagelsmann die Daumen. Die Sängerin sang nach dem deutschen WM-Titel 2014 ihren Hit «Atemlos» auf der Berliner Fanmeile mit dem DFB-Team. Bei MagentaTV begleitet ihr Song «Heute Nacht» die Spiele, die dort bei dieser WM gezeigt werden.

Fischer geht ab heute bis 17. Juli auf große Open-Air-Stadion-Tournee und spielt in großen Arenen – unter anderem in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München. Sie feiert damit ihr Bühnenjubiläum: 2026 wird ihr Debütalbum «Von hier bis unendlich» 20 Jahre alt.