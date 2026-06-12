Auftaktspiel für Kanada
Halbleere Ränge bei WM-Eröffnungsparty in Toronto
WM 2026 - Kanada - Bosnien-Herzegowina
Bei der WM-Eröffnungsfeier in Kanada blieben viele Plätze leer.
Stephanie Scarbrough. DPA

90 Minuten vor dem ersten WM-Spiel von Kanada startet die offizielle Eröffnungsfeier im Land des Co-Gastgebers. Viele Fans sind zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Stadion.

Lesezeit 1 Minute

Toronto (dpa) – Bei der offiziellen WM-Eröffnungsfeier in Kanada sind tausende Plätze im Stadion von Toronto leer geblieben. 90 Minuten vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels des Co-Gastgebers gegen Bosnien-Herzegowina befanden sich etliche Fans noch auf dem Weg zur Spielstätte.

Wer nicht rechtzeitig da war, verpasste eine schwungvolle Zeremonie, die die Vielfalt Kanadas – sowohl der Einwohner als auch der Natur – zum Ausdruck brachte und einige musikalische Highlights bot. So traten unter anderem die bekannte Popsängerin Alessia Cara und der Rapper Vegedream auf.

Besonders bejubelt wurde später der Auftritt des fünffachen Grammy-Preisträgers Michael Bublé, ehe Rockstar Alanis Morissette mit der Intonierung der kanadischen Nationalhymne für einen Gänsehaut-Moment sorgte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Arena dann auch weitgehend gefüllt.

© dpa-infocom, dpa:260612-930-216268/1

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