Nach dem Triumph gegen Argentinien kehren Spaniens Fußball-Helden heute heim: Ein offener Bus, Musik und Hunderttausende Fans erwarten sie in Madrid. Wie die Stadt ihre Weltmeister feiert.

Madrid (dpa) – Nach ihrem WM-Triumph gegen Argentinien wird die spanische Nationalmannschaft am frühen Nachmittag zu einer Riesenparty mit Hunderttausenden Fußballfans zurück in Madrid erwartet. Die Maschine mit den neuen Weltmeistern soll gegen 12.50 Uhr auf dem Flughafen Barajas der Hauptstadt landen.

Anschließend um 16.30 Uhr empfängt König Felipe VI., der schon beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford dabei war, die Mannschaft um Kapitän Rodri. Von dort geht es zum Regierungssitz, wo Ministerpräsident Pedro Sánchez die Weltmeister beglückwünschen will. «WIR SIND WELTMEISTER!!», schrieb er in Großbuchstaben auf der Plattform X. «Unsere Nationalmannschaft ist einfach großartig! Danke, Team.», fügte Sánchez hinzu.

Im offenen Bus fahren die Spieler dann durch Madrid, wo Hunderttausende an den Straßen und vor allem auf dem Cibeles-Platz erwartet werden. Dort gibt es schon ab 18.00 Uhr Musik und eine große Show, bis der Bus mit «La furia roja» (der roten Furie), dem Spitznamen der spanischen Nationalmannschaft, gegen 21.00 Uhr eintrifft und gemeinsam mit ihren Fans den zweiten WM-Titel gebührend feiern will.