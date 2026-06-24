Der Sänger verfolgt die deutsche Elf bei der Fußball-WM und sagt: Es ist «alles drin». Allerdings nur, wenn das Team im Achtelfinale einen möglichen Top-Gegner aus dem Weg räumen kann.

Berlin (dpa) – Herbert Grönemeyer (70) sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft weit vorn – falls sie eine mögliche Feuerprobe im Achtelfinale besteht. Wenn Frankreich, einer der Top-Favoriten im Turnier, der Gegner werde und die deutsche Elf das Team besiegt, sei sie «finaltauglich», sagte Grönemeyer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Doch die Mannschaft rund um Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé sei schon «harter Tobak». «Aber gleichzeitig, wenn sie sich warmgespielt haben, sind Wirtz, Nmecha und Havertz und Musiala und alle zusammen auch nicht schlecht», sagte der Sänger über die deutschen Nationalspieler. «Insofern ist alles drin.»

Er glaube, das Team müsse das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador nutzen, um noch einmal «das System zusammenzuzerren und dann sind sie schlagkräftig». Deutschland spielt am Donnerstagabend um 22.00 Uhr gegen Ecuador.