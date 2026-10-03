Vier Spiele in zehn Tagen gehen an die Substanz. Der junge Grieche Karetsas muss danach gleich wieder in Dortmund ran. Laut griechischen Medien gab es eine Anfrage zur Schonung. Der Trainer kontert.

Thessaloniki (dpa) – Griechenlands Nationaltrainer Ivan Jovanoivc hat Medienberichte über eine angebliche Anfrage von Borussia Dortmund zur Schonung von Jungstar Konstantinos Karetsas zurückgewiesen. Eine entsprechende Bitte seitens des Fußball-Bundesligisten habe es «nicht gegeben», sagte Jovanovic vor dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Griechenland.

Den Kontakt mit den Vereinen – auch mit Dortmund – bezeichnete der 64-Jährige als positiv. In griechischen Medien war eine angebliche Bitte Dortmunds, Karetsas eine Pause zu gönnen, zuletzt ein großes Thema gewesen.

Der 18 Jahre alte Karetsas hat alle drei bisherigen Partien der Griechen innerhalb des zehntägigen Länderspielfensters gegen Serbien (2:1), Deutschland (1:0) und die Niederlande (2:2) bestritten. Auch bei der Partie im Toumba-Stadion von Thessaloniki gegen die DFB-Elf wird mit einem Einsatz des Youngsters gerechnet.

Der Mittelfeldspieler hatte in Dortmund zuletzt wegen Kreislaufproblemen pausieren müssen. Für den BVB steht schon am kommenden Freitag die nächste Bundesligapartie gegen Werder Bremen an.

Laut Jovanovic hätten große Fußballnationen in dem neuen Format mit vier Partien innerhalb von eineinhalb Wochen einen Vorteil. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte über 40 Spieler nominiert und sein Aufgebot nach zwei Partien fast komplett ausgetauscht.

Klopps Ex-Spieler spricht vom großen Willen

Klopps früherer griechischer Spieler beim FC Liverpool, Kostas Tsimikas, wollte den Fitness-Aspekt nicht überbewerten. «Der Wille ist stärker als die Ermüdung», sagte er. Griechenland führt die Tabelle in der Gruppe 2 der A-Liga überraschend mit 7 Punkten vor den Niederlanden (5 Punkte) und Deutschland (4). Mit einem weiteren Sieg gegen die DFB-Elf könnten die Griechen schon den Einzug ins Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs perfekt machen.