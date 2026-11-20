Jürgen Klopp geht Spaniens Weltmeistern in der Nations League aus dem Weg. Im Viertelfinale ist Belgien der nächste Gegner der Nationalmannschaft. Bei einem Sieg winkt ein Kracher im Final Four.

Nyon (dpa) - Mit Jürgen Klopp als Bundestrainer ist auch das Losglück für die Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Nicht Weltmeister Spanien und auch nicht Erling Haalands Norweger, sondern Belgien ist die letzte Hürde vor dem Finalturner der Nations League.

Die DFB-Elf hat bei der Auslosung für das Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs mit den «Roten Teufeln» den vermeintlich leichtesten Gegner für das K.-o.-Duell zum Jahresauftakt rund um das Osterwochenende 2027 erwischt.

Klopp wollte Norwegens Kälte vermeiden

Klopp gab - selbstredend - eine freundliche Gegneranalyse ab. «Ich freue mich auf Belgien, starker Gegner, auch ein neuer Trainer, auch eine tolle Nations League gespielt. Tolle Spiele gemacht», sagte der Bundestrainer in einem DFB-Videointerview. Besonders froh war er, dass es nicht im März ins dann noch kalte Norwegen geht.

Der Bundestrainer verfolgte die kurze Zeremonie in der UEFA-Zentrale am Genfer See vom DFB-Campus aus per Livestream. Auf eine Reise in die Schweiz für die sehr kompakte Lose-Show hatte er kurz nach dem Ende der Gruppenphase mit dem 5:0-Torefestival gegen die Niederlande verzichtet.

Mit der Oranje-Gala im Rücken erscheint die DFB-Elf nun als Favorit. Doch darauf will Klopp nichts geben. «Also, wer ist Favorit, wer ist es nicht, das hat mich nie wirklich interessiert. Ich bin noch nie in ein Spiel gegangen, das ich nicht gewinnen wollte», sagte der 59-Jährige und kündigte mit einem verschmitzten Lächeln an, sich gleich einmal eine Partie des nächsten Gegners anzuschauen.

Perspektive auf England-Duell

Prickelnder als das Belgien-Los ist die Perspektive auf das Final Four vom 9. bis 13. Juni. Dann könnte es nämlich im Halbfinale zum Klassiker gegen England mit Bayerns Stürmerstar Harry Kane und Trainer Thomas Tuchel kommen. Auch das wurde ausgelost. Die Engländer müssen sich aber zuvor noch gegen Norwegen mit Man-City-Star Haaland durchsetzen.

Die erste Loskugel brachte für Klopp erstmal Belgien. Das leichteste Los. So ist der erste Reflex. Vorsicht ist dennoch geboten, das weiß auch Klopp. Die Roten Teufel sind nach vielen Jahren als heimlicher Titelfavorit bei mehreren Turnieren derzeit eine Art Underdog.

Unter dem neuen, in der Bundesliga bestens bekannten Nationaltrainer Mark van Bommel wird rund um die Säule Kevin de Bruyne ein Umbruch vollzogen. Klopp zählte auch Jeremy Doku und Youri Tielemanns auf. Stürmerstar Romelu Lukaku war zuletzt nur Backup und beendete seine Auswahlkarriere.

In der schwierigen Gruppe 1 der A-Liga gelang den Belgiern hinter Frankreich und vor Italien die Qualifikation für das Viertelfinale. Schon bei der WM hatte das Team überrascht, war dort bis ins Viertelfinale gekommen, wo Spanien spät zum 2:1 kam. Als einziges Team gelang den Belgiern in Amerika ein Tor gegen den späteren Champion.

Die deutsche Bilanz gegen Belgien ist auch ein Mutmacher für den neuen Bundestrainer. Alle bisher acht Pflichtspiele gegen das Nachbarland wurden gewonnen. Das Highlight liegt aber schon 46 Jahre zurück - das 2:1 im EM-Finale 1980 mit Doppeltorschütze Horst Hrubesch. Daran kann sich aus dem aktuellen DFB-Team nur Klopp erinnern.

Osterzeit mit Länderspielen

Termin für das Hinspiel ist der 25. oder 27. März, das Rückspiel findet am 28. oder 30. März statt. Die genauen Termine will die UEFA zeitnah bekanntgeben. Die DFB-Elf tritt als Gruppensieger zunächst in Belgien an. «Das soll ja ein Vorteil sein und wir müssen es zu einem Vorteil machen», forderte Klopp. Der Spielort für das entscheidende Heimspiel wird noch vom DFB-Präsidium festgelegt. 2025 machte man im Stimmungstempel in Dortmund mit einem spektakulären 3:3 gegen Italien den Einzug in das Final Four perfekt.

Top-Duell in den Viertelfinals sind die Partien zwischen Spanien und Frankreich. Komplettiert wird die Runde mit den Spielen zwischen Portugal und den Niederlanden. Die Sieger dieser Duelle spielen das zweite Halbfinale. Wo das Finale Four stattfindet, will die UEFA bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am 7. Dezember in Belfast festlegen. Frankreich soll Interesse geäußert haben. Deutschland, Gastgeber 2025, hat sich diesmal nicht beworben.