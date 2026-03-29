Ghanas Nationaltrainer Otto Addo fiebert dem Duell gegen Deutschland entgegen. Der Ex-Bundesliga-Profi überrascht mit einer Spieler-Nominierung und hebt einen Bundesliga-Trainer hervor.

Düsseldorf (dpa) – Die Vorfreude bei Ghanas Nationaltrainer Otto Addo auf das Länderspiel gegen Deutschland ist trotz missratener Generalprobe groß. «Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, lebe jetzt in Düsseldorf – für mich wird das ein ganz besonderes Spiel», sagte der 50-Jährige im Interview der Funke-Mediengruppe.

Das Testspiel der beiden WM-Teilnehmer am Montagabend in Stuttgart (20.45 Uhr/ARD) ist aber eher zufällig zustande gekommen. «Das haben wir beim Frühstück in Washington eingefädelt», verriet der 50-Jährige. Der ghanaische Fußballverband war während der WM-Auslosung im selben Hotel wie der Deutsche Fußball-Bund untergebracht.

Ghana fühlt sich Außenseiterrolle wohl

«Als dann feststand, dass Deutschland gegen die Elfenbeinküste spielen wird, wurde ich von Julian Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig gefragt, ob wir an einem Testspiel Interesse hätten», sagte Addo, der mit seiner Mannschaft am Freitagabend noch gegen Österreich mit 1:5 klar verloren hat.

Bei der in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden WM trifft Ghana in der Gruppenphase auf England, Kroatien und Panama. «Wir haben nichts zu verlieren», sagte Addo. Teams wie Ghana würden häufig unterschätzt, «und genau das kann unsere Chance sein», so der Ex-Bundesligaprofi.

Überraschende Nominierung

Im Kader für die Partie gegen die DFB-Auswahl stehen unter anderem Derrick Köhn von Union Berlin, Jonas Adjetey vom VfL Wolfsburg und etwas überraschend Innenverteidiger Patric Pfeiffer von Zweitligist Darmstadt 98. «Ich freue mich für Patric, dass er sich aufgrund seiner Leistungen wieder für die Nationalmannschaft empfohlen hat», sagte Addo. Zudem wurde Stürmer Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV nachnominiert.

Überragende Rede

Addo, dessen Eltern aus Ghana stammen und der sich seit Jahren gegen Diskriminierung engagiert, fand in dem Interview auch deutliche Worte zum Thema Rassismus. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der viel beachteten Rede Vincent Kompanys.

Bayern Münchens Trainer hatte sich vor einigen Wochen nach mutmaßlich rassistischen Beleidigungen gegen Real Madrids Vinícius Junior klar positioniert. «Die Rede war überragend», sagte Addo, der mit Kompany in der Saison 2007/2008 noch gemeinsam beim HSV spielte. Kompany habe das Thema differenziert erklärt und deutlich gemacht, dass es keine Rechtfertigung für rassistische Äußerungen gebe.