Fußball
Gewalt und Iran-Krieg machen Sorgen: WM-Playoffs in Mexiko
Akron-Stadion in Mexiko
Im Akron-Stadion wird auch bei der WM gespielt. (Archivbild)
Marco Ugarte. DPA

Vor den internationalen WM-Playoffs gibt es brisante Nebenschauplätze. Die Sicherheit im Gastgeberland Mexiko und die Anreise eines Teams bereiten Probleme.

Lesezeit 3 Minuten
Berlin (dpa) – Nur gut einen Monat nach der verheerenden Gewaltwelle im Land steht WM-Gastgeber Mexiko vor einer angespannten Generalprobe. In den WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey werden in dieser Woche in den internationalen Playoffs zwei der letzten Tickets für das XXL-Fußball-Turnier mit 48 Teams im Sommer vergeben.

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren