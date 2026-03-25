Fußball Gewalt und Iran-Krieg machen Sorgen: WM-Playoffs in Mexiko dpa 25.03.2026, 09:52 Uhr

i Im Akron-Stadion wird auch bei der WM gespielt. (Archivbild) Marco Ugarte. DPA

Vor den internationalen WM-Playoffs gibt es brisante Nebenschauplätze. Die Sicherheit im Gastgeberland Mexiko und die Anreise eines Teams bereiten Probleme.

Berlin (dpa) – Nur gut einen Monat nach der verheerenden Gewaltwelle im Land steht WM-Gastgeber Mexiko vor einer angespannten Generalprobe. In den WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey werden in dieser Woche in den internationalen Playoffs zwei der letzten Tickets für das XXL-Fußball-Turnier mit 48 Teams im Sommer vergeben.







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